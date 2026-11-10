سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فاتب، درباره پیامد‌های مصرف قارچ‌های روان‌گردان موسوم به ماشروم، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ابراهیم مختاری سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فاتب گفت : قارچ‌های روان‌گردان از جمله موادی هستند که برخی از گونه‌های آنها حاوی ماده‌ای به نام سیلوسایبین بوده و مصرف آن می‌تواند موجب تغییر در عملکرد مغز، ادراک محیط، احساسات و قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری افراد شود.

وی افزود: این مواد با تغییر در درک زمان و محیط، اختلال در قضاوت، اضطراب، ترس، سردرگمی و حتی احساس از دست دادن کنترل همراه باشد. در برخی شرایط نیز فرد ممکن است نتواند خطرات محیطی را به‌درستی تشخیص دهد و تصمیم‌های پرخطر اتخاذ کند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فاتب با اشاره به باور نادرست بی‌خطر بودن مواد طبیعی تصریح کرد: طبیعی بودن یک ماده به معنای بی‌ضرر بودن آن نیست و قارچ‌های ناشناخته ممکن است از نظر ظاهری شباهت زیادی به گونه‌های روان‌گردان داشته باشند، اما حاوی ترکیبات سمی بوده و مسمومیت‌های جدی ایجاد کنند.

سرهنگ مختاری ادامه داد: مصرف مواد روان‌گردان برای افرادی که دارای زمینه مشکلات روحی و روانی هستند، می‌تواند خطرات بیشتری به همراه داشته باشد و سلامت روان و جسم آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به افزایش تحقیقات علمی درباره کاربرد‌های احتمالی سیلوسایبین در حوزه پزشکی تصریح کرد: استفاده پژوهشی و درمانی از این ترکیب در محیط‌های کنترل‌شده و تحت نظارت متخصصان، به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصرف خودسرانه و تفریحی این مواد نیست.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فاتب با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از والدین خواست با افزایش آگاهی خود درباره مواد روان‌گردان، نظارت و ارتباط مؤثر با فرزندان و آموزش پیامد‌های مصرف این مواد، در برابر گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و روان‌گردان مسئولانه عمل کنند.

وی بر اهمیت آموزش، فرهنگ‌سازی و مراجعه به متخصصان سلامت روان در صورت مشاهده نشانه‌های آسیب روانی تأکید کرد.