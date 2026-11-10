به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیت الله رسول فلاحتی در مراسم سوگواری‌ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اشاره به سیره آن بانوی بزرگ اسلام گفت: ولایت‌مداری، ایثار و مقاومت در راه امامت و ولایت از ویژگی‌های بارز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست.

وی به جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از اسلام و ولایت و امامت امیر المومنین علیه السلام افزود: همه ما باید با بهره گیری از سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، درمسیر پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع از وطن گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر تاسی از مکتب اهل‌بیت علیهم السلام تصریح کرد: پرورش انسان‌های با ایمان و بصیر برای رسیدن به خداشناسی و درجات معنوی از مهمترین آموزه‌های این مکتب است.