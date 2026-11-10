به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درنخستین نشست هم‌اندیشی و هم افزایی مراکز و موسسات فعال شیعه‌شناسی در عرصه بین‌الملل، با بیان اینکه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کنار اقتدار همه‌جانبه دفاعی و سخت‌افزاری کشور باید بیش از پیش تقویت شود، گفت: ما به عنوان دو بال یک سیمرغ بزرگ یعنی اسلام و ایران، وظیفه داریم در عرصه بین‌الملل به عنوان پناهگاه و ملجأ علمی شناخته شویم. با این حال، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که متأسفانه در برخی از این حوزه‌ها، جایگاه مرجعیت پیشین خود را حفظ نکرده‌ایم و دیگران با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حال پر کردن این خلاء هستند.

در ادامه این نشست، محمدعلی ربانی، مدیرکل توسعه همکاری‌های علمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با تأکید بر اینکه ایران با وجود جایگاه محوری در جهان تشیع، نیازمند تقویت مرجعیت علمی در این حوزه است، گفت: جنگ روایت‌ها و هجمه‌های شناختی اقتضا می‌کند که نهاد‌های علمی و شیعه‌شناسی با هم‌افزایی و رویکرد مسئله‌محور، به تقاضای روزافزون نخبگان جهانی پاسخ دهند.

وی در ادامه بر ضرورت پیوستگی میان شیعه‌شناسی و هویت ایرانی و انقلابی تأکید کرد و افزود: پیوند عمیق میان انقلاب اسلامی، هویت ایرانی و مکتب اهل‌بیت (ع)، ظرفیت بی‌نظیری برای تعاملات فرهنگی فراهم کرده است که باید از سوی مجامع علمی به رسمیت شناخته شود.