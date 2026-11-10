معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو از افزایش ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۳ هزار مگاوات، کاهش ۵۰ درصدی ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ و رشد هشت‌برابری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی طی دو سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ماشاالله تابع‌جماعت در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به دستاورد‌های صنعت برق در حوزه تولید، مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده و این صنعت با ثبت نرخ رشد ۱۰ درصدی، روند توسعه خود را ادامه داده است.

وی با تأکید بر توانمندی‌های داخلی در صنعت برق گفت : ایران در حوزه‌هایی همچون ساخت ترانسفورماتور و توسعه فناوری‌های انتقال و توزیع انرژی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی نقش مهمی در تقویت زنجیره ارزش این صنعت دارند.

کاهش ۵۰ درصدی ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵

معاون وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت ناترازی برق و کنترل مصرف گفت: در تابستان سال ۱۴۰۵ حدود نیمی از ناترازی برق کشور مدیریت شد؛ به‌طوری‌که میزان ناترازی که در سال‌های گذشته به حدود ۲۰ هزار مگاوات می‌رسید، با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و اقدامات عملیاتی به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافت.

تابع‌جماعت افزود: همچنین در مجموع، کاهش سه درصدی مصرف برق به ثبت رسید که این موضوع به کاهش فشار بر بخش‌های خانگی، عمومی و صنعتی کمک کرد.

شتاب‌گیری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با رشد ۸ برابری

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت برق در سال‌های اخیر برشمرد و گفت : در حالی که در سال‌های گذشته ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۰۰ مگاوات افزایش می‌یافت، این روند طی دو سال اخیر با رشد حدود هشت‌برابری همراه شده است.

معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو افزود:هم اکنون ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی با سرعتی معادل حداقل ۱۰۰ مگاوات در هفته در حال توسعه است که نشان‌دهنده شتاب‌گیری برنامه‌های کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

تأکید بر توان داخلی در توسعه صنعت برق

تابع‌جماعت در ادامه با اشاره به برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، این رویداد را فرصتی برای نمایش توانمندی‌های فنی و تخصصی کشور دانست و گفت: حضور فعال سازندگان، متخصصان و شرکت‌های داخلی در این نمایشگاه، زمینه معرفی دستاورد‌ها و ظرفیت‌های ملی صنعت برق را فراهم کرده است.

وی افزود: صنعت برق ایران با تکیه بر توان تخصصی نیروی انسانی، زنجیره ارزش داخلی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر توسعه و تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور را دنبال می‌کند.