به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درگزین گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۳۰ کیلوگرم زعفران در این شهرستان برداشت می‌شود.

علی مرادی افزود: زعفران می‌تواند در اراضی که امکان تداوم کشت محصولات زراعی آب‌بر در آنها محدود شده است، به‌عنوان محصول جایگزین مورد توجه قرار گیرد.

او تصریح کرد: زعفران از جمله محصولات کم‌آب‌بر است که با توجه به نیاز آبی محدود و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت مطلوبی برای توسعه دارد.