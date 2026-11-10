به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک زیرمجموعه راه و شهرسازی است و عملیات کنترل کیفی را قبل، حین و بعد از کار انجام می‌دهد.

بیکیان افزود: این آزمایش‌ها برای کیفیت عمرانی طرح ضروری است و در ۷ ماه امسال ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ آزمایش مختلف در قالب ۶۰۰ نوع آزمایش انجام و ۱۴ طرح بتن و ۱۲ طرح آسفالت نیز ارائه داده‌ایم دادیم.

وی گفت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پنج شهرستان طبس، فردوس، نهبندان، قاین و بیرجند وجود دارد و ۲۳ واحد محلی داریم که در طرح‌های مختلف کنترل کیفی را انجام می‌دهند.

مدیرکل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان جنوبی افزود: زلزله در ضعیف‌ترین قسمت ساختمان هم اثر خود را بر جای می گذارد و کیفیت، سرمایه‌گذاری هوشمندانه است و هزینه نیست، بنابراین مردم و دستگاه‌های اجرایی اهتمام بیشتری به ایمن‌سازی داشته باشند.