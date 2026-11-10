به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ امروز، سه شنبه (۱۹ آبان) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

در این نشست معاونین وزارتخانه، روسای کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، نماینده‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

سومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده نادوی ایران در سال ۲۰۲۶ و سایر مباحث مرتبط آغاز شد.

اصلی‌ترین موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شد، اعلام رده بندی سازمان‌های مبارزه با دوپینگ کشور‌ها از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) بود.

وادا با استناد به شاخص هایی، چون مشارکت در رویداد‌های بین المللی، تعداد حضور ورزشکاران، میزان مدال آوری‌ها و ... جایگاه نادوی هر کشوری را به ۴ رده اصلی و ۹ زیر رده تقسیم کرده است.

بر این اساس و در اتفاقی درخور توجه، ایران در گروه اول این طبقه بندی که سه زیر رده A ، B و C دارد در جمع ۵۰ کشور توسعه یافته دنیا (زیر شاخه C) قرار گرفته است.

این طبقه بندی در چارچوب سیاست‌های اولویت بندی و پایش انطباق وادا، برای مقایسه عملکرد نادو‌ها با نادو‌های دارای شرایط مشابه طراحی شده است. در واقع این دسته بندی به سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ کمک می‌کند، فعالیت‌هایی مانند تعداد نمونه گیری ها، بودجه و نیروی انسانی را با سازمان‌های همگروه خود قیاس کنند و برای داشتن ورزشی پاک و سالم قدم بردارند.

از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اشاره شد، تعداد نمونه‌های اخذ شده در سال‌های ۲۰۲۵ (۱۰۸۰ تست) و ۲۰۲۶ (تا کنون ۵۵۵ تست) و همچنین آمار نمونه گیری‌ها در رشته‌های مختلف، تفکیک جنسیتی تست‌های دوپینگ و معرفی مواد مصرفی در یک دهه گذشته بود.

بر حسب تحقیقات صورت گرفته آمار‌ها نشان می‌دهد، تعداد نمونه‌های دوپینگ مثبت به دست آمده در مقایسه با سال گذشته به طرز قابل توجهی کاهش یافته است؛ این در حالی است که تفکیک نمونه گیری‌ها با درنظر گرفتن فاکتور جنسیت نیز حاکی از پیشرفت جمعیت ورزش حرفه‌ای بانوان کشور است.

احمد دنیامالی با بیان اینکه قرار گرفتن ستاد ملی مبارزه با دوپینگ افتخار خوبی برای ورزش کشور محسوب می‌شود، گفت: تلاش‌های مسئولان نادو برای مقابله با معضل دوپینگ باید ادامه یابد تا ایران جایگاه خود را در سطح یک دنیا ارتقا دهد و در زیرشاخه اول این سطح قرار بگیرد.

وی افزود: این افتخار است که ایران نیز در جمع کشور‌های توسعه یافته جهان در مبارزه با دوپینگ قرار گرفته است، اما ما باید بدانیم علت این که در زیرگروه سوم این سطح هستیم، چه چیزی است و از الان تلاش کنیم با افزایش میزان نمونه گیری‌ها در مسابقات و تمرینات مختلف در زیر گروه یک یعنی A قرار بگیریم.

وزیر ورزش و جوانان به رغم رشد ورزش بانوان و افزایش تعداد نمونه‌های دوپینگ این حوزه گفت: نباید به این آمار قائل بود، ورزش ایران در دو سال گذشته حدود ۵ هزار مدال در میادین بین المللی کسب کرده است که از این تعداد حدود ۱۸۰۰ مدال آن متعلق به زنان بوده است. ما نباید به نمونه گیری ۲۰ درصدی بانوان اکتفا کنیم. باید به مرحله‌ای برسیم که این عدد متناسب سازی شود و یک سوم این تست‌ها در بخش ورزش زنان انجام شود.

دنیامالی در واکنش به تعداد تست‌های دوپینگی که در بازه زمانی یک سال اخذ می‌شود، افزود: میانگین تعداد تست‌هایی که ما در یک سال می‌گیریم، بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ عدد بوده است، اما باید این رقم بهبود بخشیده شود و از مرز ۱۰۰۰ نمونه فراتر برود. در حال حاضر ۵۵۵ نمونه در سال جاری اخذ شده است. انتظار داریم این عدد تا پایان سال افزایش پیدا کند و رکورد بزند.

وی با اشاره به بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس، گفت: باید برنامه ویژه‌ای برای این رویداد بزرگ داشته باشیم. ۷، ۸ رشته را به طور خاص برای بازی‌های المپیک مورد توجه قرار دهیم و لحظه‌ای از آن‌ها غفلت نکنیم. در بخش پارالمپیک هم سه رشته دوومیدانی، وزنه برداری و شنا باید حتما مرکز توجه باشند، چرا که بیشترین سهم را در سبد مدالی ایران دارند.

همچنین وزیر ورزش و جوانان دستور داد؛ به منظور سهولت در ارسال سریع نمونه‌های دوپینگ به آزمایشگاه‌های خارج از کشور و برطرف کردن دغدغه پرداخت هزینه‌های ارزی آن، این موضوع در شواری عالی ورزش کشور پیگیری و مصوب شود. طوری که از این پس فدراسیون پزشکی ورزشی به طور مستقل هزینه‌ی مربوطه را پرداخت کند.