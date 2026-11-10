پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس امروز در شهرستان‌های آبدانان، دره‌شهر، چرداول و هلیلان با استقبال گسترده مردم و فضایی سرشار از معنویت تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم شهیدپرور آبدانان، دره‌شهر، چرداول و هلیلان با حضور اقشار مختلف مردم آیین استقبال و تشییع شهدای گمنام را برگزار کردند و بار دیگر ارادت خود را به فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند. فضای این مراسم‌ها سرشار از همدلی و احترام بود و شرکت‌کنندگان شهدا را نماد عزت و امنیت ایران دانستند.

پیکر‌های مطهر این شهدا در چهار شهرستان بدرقه شد؛ دو شهید در آبدانان، دو شهید در دره‌شهر، یک شهید در چرداول و یک شهید در هلیلان. مراسم تشییع با استقبال گسترده و فضایی حماسی برگزار شد و به صحنه تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا تبدیل گشت.