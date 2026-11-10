به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دکتر علی عباسی با اعلام این خبر گفت: آمار تلفات حوادث رانندگی در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی در این مدت، ۱۹۹ نفر مرد و مابقی زن بودند.

ساری در صدر شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات تصادفات

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به آمار شهرستانی تلفات تصادفات گفت: شهرستان‌های ساری با ۴۹، بابل با ۲۹ و آمل با ۲۵ فوتی، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده‌اند و شهرستان سوادکوه شمالی با ۲ فوتی کمترین آمار را داشته است.

بیشترین تلفات در محورهای برون‌شهری و راه‌های روستایی

عباسی با بیان اینکه از مجموع ۲۳۱ فوتی حوادث رانندگی در شش ماه نخست امسال، ۱۶۷ نفر در محورهای برون‌شهری و راه‌های روستایی جان باختند، افزود: ۶۴ نفر نیز در حوادث رانندگی درون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند.

افزایش ۱۵ درصدی مصدومان تصادفات رانندگی

وی در ادامه از افزایش ۱۵ درصدی مصدومان حوادث رانندگی خبر داد و گفت: طی شش ماه نخست امسال، ۸ هزار و ۹۴۱ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه جدی رانندگان به اصول ایمنی و مقررات ترافیکی تأکید کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند با بهره‌گیری از آمارهای پزشکی قانونی و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه، در زمینه فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی عمومی و کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی نقش مؤثری ایفا کنند.