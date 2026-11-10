به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مجمع نمایندگان گیلان در پی درگذشت ابوشهدا لاهوتی پیام تسلیتی صادر کرد.

در بخش‌هایی از این پیام آمده است:

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهرداد لاهوتی

نماینده محترم مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی

درگذشت پدر گرانقدر و فداکارتان، مرحوم «ابوشهدا لاهوتی» — پدر والامقام شهیدان سرافراز فرهاد و فرداد لاهوتی — موجب تأثر و تألم فراوان شد.

پدران معزز شهدا که با تربیت فرزندانی پاک‌باز و رشید، بزرگ‌ترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از عزت و میهن اسلامی تقدیم کردند، اسوه‌های ابدی صبر، ایمان و ایثار هستند.

مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن پدر صبور و پرهیزگار، این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خانواده محترم و معزز لاهوتی و مردم شریف لنگرود تسلیت عرض می‌نماید.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای حضرت‌عالی و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت داریم.