معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از پیش‌بینی و اجرای ۶۰ اقدام ویژه در بخش‌های مختلف صنعت برق برای عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی در فصل زمستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدان رضایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان افزود: مجموعه صنعت آب و برق با شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو، بسته‌ای جامع و دقیق از اقدامات اجرایی را برای مدیریت شرایط زمستان تدوین کرده است.

وی گفت: در چارچوب این برنامه، ۶۰ اقدام ویژه در بخش‌های مختلف صنعت برق پیش‌بینی و اجرا شده است تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، شرایط تأمین انرژی در فصل زمستان مدیریت و آثار محدودیت‌های احتمالی کاهش یابد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت آب و برق افزود: مجموعه وزارت نیرو تمام ظرفیت‌های فنی، اجرایی و مدیریتی خود را برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو و حفظ پایداری تأمین انرژی به کار گرفته است.

رضایی گفت: اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و پیگیری اقدامات ویژه، با هدف کاهش آثار محدودیت‌های تأمین انرژی و مدیریت شرایط در فصل سرد سال دنبال می‌شود.