افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان زعفران در شهرستان سبزوار را با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار گفت: کمبود نقدگی و حمایت ناکافی نهاد‌های بانکی، بسیاری از زعفران‌کاران را به پیش‌فروش محصول یا فروش خام گل و سرگل زعفران مجبور کرده است.

قلعه‌نویی افزود: نبود سرمایه در گردش کافی، مانع از بهره‌مندی کشاورزان از ظرفیت‌های فرآوری، بسته‌بندی و برندسازی شده است.

او با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌هایی نظیر کود، سموم و پیاز زعفران، گفت: رشد نکردن متناسب قیمت محصول با هزینه‌های تولید، سودآوری کشاورزان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

کارشناس مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار همچنین اختلاف قیمت خرید از کشاورز با قیمت عرضه در بازار مصرف را در برخی موارد بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد کرد و افزود: بخش عمده‌ای از این سود به دلیل خام‌فروشی نصیب واسطه‌ها می‌شود.

قلعه نویی گفت:کمبود نیروی کار و دستگاه‌های مکانیزه برداشت و پاک‌سازی از مشکلات زعفران کاران این شهرستان است.

وی افزود: تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی، توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی و حمایت از مکانیزه شدن برداشت زعفران، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سهم کشاورزان از درآمد حاصل از این محصول کمک کند.