مدیر زیست بوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس از اجرای طرح تشکیل شبکه یکپارچه فعالان قرآنی در پنج منطقه استان با هدف ترویج فرهنگ قرآن و جاری‌سازی آموزه‌های آن در زندگی مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی بیضاوی با اشاره به ضرورت گسترش گفتمان قرآنی در جامعه گفت: برای اینکه قرآن از یک کتاب مقدس به کتاب زندگی تبدیل شود و آموزه‌های آن در متن زندگی مردم جریان پیدا کند، باید گفتمان قرآنی در جامعه شکل بگیرد.

او افزود: گفتمان‌سازی قرآنی زمینه تبدیل آموزه‌های قرآن به فرهنگ عمومی جامعه را فراهم می‌کند و تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت حلقه‌های میانی و ایجاد شبکه‌ای منسجم از فعالان و دغدغه‌مندان قرآنی در سراسر استان است.

مدیر زیست بوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تقسیم استان به پنج منطقه برای اجرای این طرح گفت: فرآیند شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان قرآنی به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود و مرودشت به‌عنوان نقطه آغاز این برنامه انتخاب شده است.

بیضاوی با بیان اینکه انتخاب مرودشت بر اساس ظرفیت‌های موجود و شناسایی اولیه فعالان قرآنی این شهرستان صورت گرفته است، ادامه داد: منطقه شمال فارس شامل شهرستان‌های مرودشت، اقلید، آباده، ارسنجان و پاسارگاد است و پس از شکل‌گیری شبکه قرآنی در مرودشت، این روند در سایر شهرستان‌های منطقه نیز دنبال خواهد شد.

او اضافه کرد: پس از منطقه شمال، شبکه‌سازی در مناطق غربی، جنوبی و دیگر بخش‌های استان نیز در دستور کار قرار می‌گیرد که البته فعالیت در شیراز به‌صورت هم‌زمان با منطقه شمال دنبال می‌شود و آغاز برنامه در سایر مناطق به پایان مراحل اجرایی مرودشت موکول نخواهد شد.

مدیر زیست بوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس با تشریح مراحل اجرای این طرح بیان کرد: شناسایی حلقه‌های میانی، توانمندسازی افراد شناسایی‌شده و در نهایت ایجاد شبکه ارتباطی میان آنها، سه مرحله اصلی این برنامه است که با اجرای آن، شبکه‌ای منسجم از دغدغه‌مندان قرآنی در سراسر استان شکل می‌گیرد.

بیضاوی درباره سفر اخیر خود به شهرستان مرودشت نیز گفت: در این سفر، ضمن بازدید از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، نشستی با حضور فعالان و تشکل‌های قرآنی برگزار شد که هدف آن شناسایی ظرفیت‌های موجود، یافتن حلقه‌های میانی و فراهم‌کردن زمینه شکل‌گیری شبکه قرآنی شهرستان بود.

او از برگزاری نشست دیگری با هسته اصلی شبکه قرآنی مرودشت در هفته آینده خبر داد و افزود: در این نشست، ارتباط مستقیم با هسته اصلی شبکه برقرار و برنامه توانمندسازی فعالان قرآنی نیز آغاز خواهد شد.

بیضاوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شیراز گفت: نشست پیشین در این شهر با هدف شناسایی حلقه‌های میانی در مجموعه‌های اداری برگزار شد تا در گام نخست از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی استفاده شود و در کنار این موضوع، شناسایی حلقه‌های میانی مردمی نیز در حال پیگیری است.

مدیر زیست بوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با تأکید بر استمرار برنامه‌های شبکه‌سازی قرآنی گفت: سفر‌های شهرستانی و بررسی روند پیشرفت فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت و گزارش شکل‌گیری شبکه‌های قرآنی، اقدامات توانمندسازی و فعالیت مجموعه‌های عضو این شبکه به‌تدریج اطلاع‌رسانی می‌شود.