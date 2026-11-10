مدیرکل دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ خودمراقبتی در جامعه، گفت: وزارت بهداشت به عنوان بخش مهمی از سواد سلامت مردم به سرمایه‌گذاری در خود مراقبتی و ترویج سبک زندگی سالم متعهد است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهرام رفیعی‌فر، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت، در آیین اختتامیه «نشان تلاش در فرهنگ سلامت» در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی گفت: سلامت نتیجه همکاری مشترک مردم، دولت و بخش بازار است و باید به‌طور عادلانه توزیع شود.

وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی بهداشت از خودمراقبتی افزود: خودمراقبتی بدون دانش، آگاهی و آموزش مستمر شکل نمی‌گیرد و ۲۵ تا ۸۵ درصد مراقبت‌های سلامت در این حوزه قرار دارد. به گفته وی، تقویت خودمراقبتی اختیار مردم را افزایش و هزینه‌های نظام سلامت را کاهش می‌دهد.

رفیعی‌فر اصلاح سبک زندگی را در پیشگیری از بیماری‌ها از جمله بسیاری از سرطان‌ها مؤثر دانست و تأکید کرد: دولت‌ها موظفند شرایط دسترسی عادلانه به گزینه‌های سالم و اطلاعات شفاف را فراهم کنند. وی همچنین بر ضرورت تقویت سواد سلامت در مدارس و دانشگاه‌ها و اعطای «دیپلم سلامت» به دانش‌آموزان تأکید کرد.

در ادامه، دکتر اباذر اشتری، دبیر جشنواره، با اشاره به دریافت ۱۰۳ اثر و انتخاب ۱۱ اثر برای مرحله نهایی گفت: سه اثر برگزیده و یک اثر در مناطق محروم تقدیر می‌شوند. وی از برنامه ۱۰ ساله برای گسترش جشنواره در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خبر داد.

نشان «تلاش در فرهنگ سلامت» یادمان زنده‌یاد دکتر صدیقه اعتمادسعید است که در سال ۱۴۰۱ بر اثر عوارض کووید-۱۹ درگذشت.