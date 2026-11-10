

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک کشور در نشست مدیران و فعالان این عرصه با پیمان اسکندری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حمایت این سازمان از تشکل‌های فعال در بخش دام، طیور و زنبور عسل را ضروری دانست و گفت: لازم است که مطالبات و امور مربوط به تأمین نیاز‌های این فعالان در دستگاه‌های ذیربط به ویژه معاونت‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی با پشتیبانی و همراهی تعاون روستایی پیگیری شود.

دادرس همچنین درخواست کرد؛ سهم مشخصی از تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشکل‌های بخش دامپروری تحت پوشش، از جمله اتحادیه مرکزی دام سبک اختصاص یابد.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک پیشنهاد‌هایی برای مشارکت سازمان مرکزی در فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه ارائه کرد و خواهان مکاتبه سازمان مرکزی تعاون روستایی با بانک عامل بخش کشاورزی برای افزایش سقف برداشت اینترنتی اتحادیه مرکزی دام سبک و سایر تشکل‌های تحت پوشش سازمان شد.

این درخواست با هدف جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، ناشی از تأخیر در پرداخت وجوه نهاده‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگی و احتمال تعطیلی شعب بانک کشاورزی، مطرح شد.

پیمان اسکندری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌ها، مسائل، مشکلات و مطالبات این اتحادیه، بر ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های دامپروری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه تعاون روستایی برای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی تأکید کرد.