فرمانده سپاه کربلا با تبیین مبانی مکتب دفاعی و امنیتی امام خامنه‌ای، این مکتب را منظومه‌ای مبتنی بر عقلانیت معنوی، بازدارندگی فعال، صیانت از مردم‌پایگی امنیت و پایبندی به اخلاق قدرت دانست.

مکتب دفاعی امام خامنه‌ای، دکترین برخاسته از ایمان، عقلانیت و مردم‌محوری است

مکتب دفاعی امام خامنه‌ای، دکترین برخاسته از ایمان، عقلانیت و مردم‌محوری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سردار محمدرضا موحد در سومین پیش نشست همایش بین المللی مکتب امام مجاهد شهید که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان مازندران، برگزار شد با اشاره به کارنامه رهبری آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای گفت: مکتب دفاعی ایشان با الهام از سیره اهل‌بیت (ع)، بر پیوند ایمان، تدبیر و آمادگی استوار است و فهم آن نیازمند توجه به منطق راهبردی سیره معصومان (ع) است.

وی یکی از مبانی این مکتب را «عقلانیت معنوی» برشمرد و افزود: محاسبه دقیق، شناخت توانایی‌ها و ضعف‌ها و تدبیر هوشمندانه در میدان باید با ایمان به نصرت الهی همراه باشد؛ چراکه بهره‌مندی از یاری خداوند، هوشیاری و اقدام مسئولانه را نفی نمی‌کند.

فرمانده سپاه کربلا، انسان مؤمن و متقی را عامل تعیین‌کننده در کنار توانمندی‌های نظامی دانست و تصریح کرد: در این نگاه، تجهیزات و فناوری‌های راهبردی اهمیت دارند، اما اراده، ایمان و تقوای نیروی انسانی نقشی محوری در پایداری و موفقیت دارد.

موحد با تشریح نسبت مقاومت و صلح در سیره اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: ثبات در غایات و اصول، منافاتی با تنوع روش‌ها ندارد. صلح و مقاومت را نباید در برابر یکدیگر قرار داد؛ هر دو می‌توانند متناسب با شرایط، در خدمت حفظ دین، استقلال و عزت امت باشند. وی «نرمش قهرمانانه» را نیز انعطاف تاکتیکی در چارچوب اصول دانست، نه عدول از آنها.

وی در ادامه، «بازدارندگی فعال» را از دیگر مؤلفه‌های این مکتب برشمرد و گفت: آمادگی دفاعی برای جلوگیری از تجاوز و حفظ صلح ضروری است. به گفته او، راهبرد اصلی بر این پایه استوار است که کشور آغازگر جنگ نباشد، اما توان و آمادگی لازم را برای بازداشتن دشمن از آغاز آن داشته باشد.

فرمانده سپاه کربلا همچنین با تأکید بر هوشیاری در برابر نقض عهد و تهدید‌ها بیان کرد: وفای به عهد و پذیرش صلح مشروع به معنای غفلت در برابر پیمان‌شکنی نیست و هرگونه تصمیم‌گیری باید با شناخت دقیق رفتار طرف مقابل و حفظ آمادگی همراه باشد.

موحد امنیت پایدار را وابسته به اعتماد عمومی، عدالت و رسیدگی به مسائل معیشتی مردم دانست و افزود: دشمن در جنگ شناختی می‌کوشد با ناامیدسازی، تضعیف اعتماد اجتماعی و ایجاد شکاف، پیوند مردم با نظام را هدف قرار دهد. در برابر این تهدید، جهاد تبیین، ارتقای قدرت تحلیل جامعه و گفت‌وگوی عالمانه ضرورت دارد.

وی با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تأکید کرد: این مراکز علمی در تولید اندیشه و روشنگری مسئولیت مهمی دارند و می‌توانند با پژوهش‌های دقیق، ابعاد مکتب دفاعی و امنیتی را برای جامعه تبیین کنند.

فرمانده سپاه کربلا در بخش دیگری از سخنانش، رعایت اخلاق در مواجهه با قدرت را از معیار‌های مکتب دفاعی دین‌بنیاد دانست و گفت: ضرورت دفاع، مجوز عبور از حدود اخلاقی نیست؛ قدرت باید با تقوا و پایبندی به موازین شرعی و انسانی مهار شود.

موحد در جمع‌بندی سخنان خود، خطای محاسباتی دشمن را ناتوانی از درک ظرفیت ایمان، اراده مردم و استمرار رهبری دینی دانست و اظهار کرد: مکتب دفاعی امام خامنه‌ای قائم به شخص نیست، بلکه منظومه‌ای ریشه‌دار است که بر عزت، امنیت و اقتدار کشور تأکید دارد.