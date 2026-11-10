به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با انفجار مهیبی متوقف و در حال سوختن رها شده‌اند.

یکی از این شناور‌ها از نوع سوپر نفتکش به مین دریایی برخورد کرد و دچار انفجار شد و نفتکش دوم که تحت حمایت جنگنده‌های ارتش متجاوز آمریکا بود و قصد عبور مخفیانه از مسیر غیرقانونی را داشت دچار حادثه شده و با آتش سوزی مهیب در جای خود متوقف شد.

شایان ذکر است این نفتکش‌ها که با خاموش کردن تمامی سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود به دیوار آتشین تنگه هرمز برخورد کردند و در سواحل جنوبی تنگه رها شدند و در آتش در حال سوختن هستند.

نیروی دریایی سپاه یادآور می‌شود همانگونه که قبلا هم اخطار داده شده بود مسیر غیر مجاز نا ایمن بوده و همه کشتی‌های همکار ارتش تروریست و متجاوز آمریکا که قصد عبور از این مسیر را دارند به این سرنوشت مبتلا خواهند شد.