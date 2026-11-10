به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهرام بختیاری افزود: این شهرستان دارای بیش از ۳۸۰ هزار هکتار حوزه آبخیز است که از این مقدار ۲۱۷ هزار هکتار مطالعه شده است.

او تصریح کرد: امسال بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای انجام طرح های آبخیزداری این شهرستان اختصاصی یافته است.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کبودراهنگ گفت: جلوگیری از فرسایش خاک موقع جاری شدن سیلاب ، ذخیره سازی آب ، تامین و تقویت آب های زیر زمینی و تقویت پوشش گیاهی از مزایای بندهای آبخیزداری است.