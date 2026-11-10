به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: عملیات اجرایی احداث پایگاه امدادونجات در محور خوی–قطور آغاز شد.

محبوبی افزود: در نخستین گام اجرایی این طرح که با اعتبار بالغ بر۱۲۰ میلیارد ریال و در مساحت ۳۷۰ متر مربع انجام می‌شود، عملیات تسطیح و آماده‌سازی زمین، پی‌کنی و خاک‌برداری اولیه با هدف فراهم‌سازی بستر احداث این پایگاه در حال اجراست.

احداث این پایگاه در راستای توسعه زیرساخت‌های امدادی، افزایش ظرفیت پاسخگویی به حوادث جاده‌ای و تسریع در ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان این محور انجام می‌شود و نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جاده‌ای و کاهش زمان دسترسی نیرو‌های امدادی به محل حوادث خواهد داشت.