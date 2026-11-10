به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در جلسه هفتم شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان در جلسه هفتم شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در منظومه قرآنی کشور اظهار کرد: در این نشست مصوبات بسیار خوبی داشتیم که مهم‌ترین آنها به‌روزرسانی و ارتقای سطح سند چشم‌انداز قرآنی و فعالیت‌های قرآنی استان در افق ۱۴۱۴ بود.

رئیس شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با قدردانی از نهاد‌ها و مؤسسات قرآنی ممتاز استان، از جمله سپاه پاسداران و دانشگاه علوم پزشکی، گفت: به خاطر موفقیت‌های بسیار ارزشمند استانی، سپاه و بسیج در ایران اول شدند و دانشگاه علوم پزشکی در کل ایران رتبه دوم را داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار کرد: به مردم استان بوشهر تبریک عرض می‌کنم که استان بوشهر، که اولین پایتخت قرآنی ایران محسوب می‌شود، دوباره به عنوان استان ممتاز قرآنی انتخاب شد. این نشان از برنامه‌ریزی، فعالیت و حمایت‌های خاصی است که از قرآن و برنامه‌های قرآنی در استان می‌شود و با برنامه‌ریزی‌های دقیق و فعالیت‌های مردمی این مؤسسه‌ها و مراکز قرآنی که الحمدلله بسیار فعال‌اند، ان‌شاءالله در افق ۱۴۱۴ استان بوشهر دارای شرایط فوق‌العاده‌ای در رابطه با قرآن، بسیار فراتر از وضعیت کنونی، خواهد بود.

آیت‌الله صفایی بوشهری از تصویب چند طرح بزرگ قرآنی در این جلسه خبر داد و تصریح کرد: یکی از آنها مسابقات قرآنی بین‌المللی «امام شهید» است که ان‌شاءالله در مقام طراحی آن برآمدیم؛ همچنین طراحی یک برنامه صدا و سیمایی با عنوان «سیمای قرآن بوشهر» و یک مسابقه قرآنی استانی در صدا و سیما با برنامه‌های ویژه، و برنامه‌های بسیار زیادی در عرصه‌های مختلف قرآنی استان در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین خواستار تدوین و اجرای مسابقه بزرگ قرآنی «رهبر شهید» در استان شد و بر لزوم اجرای «طرح تلاوت رهبر شهید» با پخش سوره جمعه قبل از خطبه و یا بعد از نماز جمعه در سطح استان تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان نیز در این جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از دانشگاه علوم پزشکی استان و سپاه امام صادق (ع) به جهت افتخارآفرینی ویژه‌ای که در فضای قرآنی در کشور داشتند، گزارشی که از شهرستان دیلم در صحن شورا ارائه شد، مصوباتی داشتیم که مهم‌ترین آنها ایجاد برش شهرستانی سند توسعه قرآنی استان است.

حجت‌الاسلام محمد قادری افزود: ان‌شاءالله کمیته‌ها نیز جلسه‌هایی تشکیل خواهند داد و سند موضوعی کمیته خودشان را ناظر به اسناد بالادستی کشور و همچنین سندی که ما در استان به عنوان منشور راه پیش رو داریم، تدوین می‌کنند که حاصل جمع اینها، سند موضوعی آن کمیته خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این جلسه همچنین درباره فعالیت‌های مردمی و حمایت، نظارت و پشتیبانی‌ای که باید صورت بگیرد، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

در پایان این نشست از چند نفر از برگزیدگان علوم پزشکی استان در مسابقات و جشنواره‌های قرآنی کشور تقدیر شد.