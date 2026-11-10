به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور گفت: در راستای مبارزه قاطع با قاچاق کالا و مقابله با فعالیت اخلالگران اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرچک با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل نگهداری کالای قاچاق، عملیاتی مشترک را در یکی از انبار‌های واقع در شهرک صنعتی قرچک به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرچک و ویژه شرق استان ۴۲۰ طاقه انواع پارچه قاچاق از داخل انبار مخفی واقع در شهرک صنعتی قرچک به ارزش ۱۹۰ میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و سودجویان اقتصادی تصریح کرد: قاچاق کالا علاوه بر ضربه زدن به تولید و اقتصاد کشور، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی و تضییع حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را فراهم می‌کند و پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات سودجویانه، نظم اقتصادی جامعه را برهم بزنند.

سرهنگ قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد و انبار مذکور نیز پلمب شد