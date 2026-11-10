وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در دیداری سه جانبه با وزیر ارتباطات ترکمنستان و معاون نخست‌وزیر و وزیر هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال قزاقستان، از توافق اولیه سه کشور برای ایجاد راهگذر دیجیتال با هدف اتصال آسیای میانه به خلیج فارس و کشور‌های همسایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه دومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference ۲۰۲۶ – PP-۲۶) در دوحه، با حاجی‌مراد خدای‌قلی‌یف، وزیر ارتباطات جمهوری ترکمنستان و دوسژان موسی علیف، قائم‌مقام وزیر هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال جمهوری قزاقستان دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ارتباطی و تقویت اتصال دیجیتال منطقه گفت‌و‌گو کرد.

توافق برای ایجاد راهگذر دیجیتال سه‌جانبه

در این دیدار، سه طرف بر ایجاد یک راهگذر دیجیتال مشترک با مشارکت ایران، ترکمنستان و قزاقستان به توافق اولیه رسیدند. این راهگذر با هدف اتصال کشور‌های آسیای میانه به خلیج فارس و فراهم‌کردن مسیر‌های ارتباطی با سایر کشور‌های همسایه طراحی شده است.

بر اساس توافق اولیه، قرار است جزئیات همکاری‌ها در ادامه مذاکرات بررسی و توافق نهایی در آینده نزدیک منعقد شود.

تقویت پایداری خدمات دیجیتال در منطقه

ایجاد این راهگذر دیجیتال می‌تواند با توسعه مسیر‌های ارتباطی و افزایش ظرفیت اتصال میان کشور‌های مشارکت‌کننده، به تقویت زیرساخت‌های ارتباطی منطقه و پایداری ارائه خدمات دیجیتال کمک کند.

این همکاری همچنین زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی سه کشور برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای و تسهیل تبادل داده میان آسیای میانه، خلیج فارس و کشور‌های پیرامونی را فراهم خواهد کرد.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیئتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. دیدار‌های دوجانبه با وزیران و مقام‌های ارشد کشور‌های مختلف و بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین از محور‌های این سفر است.