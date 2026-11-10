به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدعلی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه نوری سرپرست دادسرای ارومیه، محبوبی مدیرکل بازرسی استان، جنگجو ناظر گمرکات استان و تعدادی از مدیران مرتبط از انبار‌های گمرک ارومیه بازدید کردند.

علی نژاد و همراهان در این بازدید ضمن حضور در انبار‌های گمرک وضعیت نگهداری کالا‌ها از محوطه گمرک هم بازدید به عمل آورده و از چگونگی وضعیت انبار‌ها اطلاع حاصل کردند.

رئیس کل دادگستری استان در جریان این بازدید گفت: باید کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در شرایط خاص کشور وارد و ذخایر کالا‌ها در استان و کشور متناسب نیاز‌ها باشد.

وی افزود: تفاوت نرخ ارز موجب می‌شود برخی واردکنندگان تمایل کمتری به ورود کالا‌های اساسی داشته باشند و آنچنان که در انبار‌ها ملاحظه شد کالا‌های غیرضروری در این انبار‌ها دپو شده است که می‌بایست در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ گردد.

علی نژاد اضافه کرد: کالا‌ها باید در انبار‌های گمرک حداقل‌ترین توقف را داشته باشند و فوراً به بازار عرضه شوند تا هم قیمت کالا‌ها بی جهت افزایش پیدا نکنند و هم نیاز‌های مردم تامین شود.

اصلاح و نظم بخشی نگهداری کالا در انبار‌ها و تعیین تکلیف کالا‌های متروکه از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان به مسئولان گمرک بود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه قریب به ۱۷۷ ردیف کالای متروکه در انبار‌های گمرک وجود دارد تاکید کرد باید این کالا‌ها سریعاً تعیین تکلیف شوند و کالا‌هایی که باید امحاء شوند هم سریعاً با هماهنگی لازم امحاء گردند.