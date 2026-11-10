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مستند رادیویی «به نام حسین، به یاد لطفالله» از تولیدات رادیو لرستان با موضوع زندگی، آثار و میراث هنری مرحوم حاج لطفالله مهراننژاد، مداح نامدار و مدرس قرآن استان، در اجلاس پیرغلامان حسینی حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مستند رادیویی «به نام حسین، به یاد لطفالله» از تولیدات رادیو لرستان که به بازخوانی زندگی و نقش ماندگار مرحوم مهراننژاد در اعتلای فرهنگ مداحی و مرثیهسرایی در لرستان میپردازد، در اجلاس پیرغلامان حسینی حضور پیدا کرد.
این اثر با تهیهکنندگی اشرف گنجیان و اجرای سهیلا سلاحورزی تولید شده و حضور آن در این اجلاس، فرصتی برای معرفی چهرههای شاخص مداحی استان در عرصه ملی فراهم کرده است.
مرحوم حاج لطفالله مهراننژاد از مداحان نامدار و مدرسان قرآن کریم استان لرستان، سالها در عرصه مداحی و مرثیهسرایی اهل بیت (ع) فعالیت کرد و نقش مهمی در تربیت نسلهای جوان مداحان و قاریان این استان داشت.