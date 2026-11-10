مستند رادیویی «به نام حسین، به یاد لطف‌الله» از تولیدات رادیو لرستان با موضوع زندگی، آثار و میراث هنری مرحوم حاج لطف‌الله مهران‌نژاد، مداح نامدار و مدرس قرآن استان، در اجلاس پیرغلامان حسینی حضور یافت.

رادیو لرستان با مستند «به نام حسین، به یاد لطف‌الله» در اجلاس پیرغلامان حسینی

رادیو لرستان با مستند «به نام حسین، به یاد لطف‌الله» در اجلاس پیرغلامان حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مستند رادیویی «به نام حسین، به یاد لطف‌الله» از تولیدات رادیو لرستان که به بازخوانی زندگی و نقش ماندگار مرحوم مهران‌نژاد در اعتلای فرهنگ مداحی و مرثیه‌سرایی در لرستان می‌پردازد، در اجلاس پیرغلامان حسینی حضور پیدا کرد.

این اثر با تهیه‌کنندگی اشرف گنجیان و اجرای سهیلا سلاحورزی تولید شده و حضور آن در این اجلاس، فرصتی برای معرفی چهره‌های شاخص مداحی استان در عرصه ملی فراهم کرده است.

مرحوم حاج لطف‌الله مهران‌نژاد از مداحان نامدار و مدرسان قرآن کریم استان لرستان، سال‌ها در عرصه مداحی و مرثیه‌سرایی اهل بیت (ع) فعالیت کرد و نقش مهمی در تربیت نسل‌های جوان مداحان و قاریان این استان داشت.