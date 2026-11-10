وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از کتابخانه مینوی، از نزدیک در جریان وضعیت این کتابخانه و آسیب‌های واردشده به بخشی از کتاب‌های نفیس بر اثر بارش شدید باران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی انتشار گسترده خبر از آسیب‌دیدن کتاب‌های نفیس کتابخانه مینوی به دلیل بارش شدید باران، حسین سیمایی‌صراف امروز از این کتابخانه بازدید کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: بر اثر یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد، مطلع شدیم که کتابخانه‌ مرحوم استاد مینوی آسیب دیده است. مرحوم مینوی در یکی از یادداشت‌هایش می‌گوید که من اگر به اندازه‌ بال پشه‌ای به خدمت فرهنگ ایران و پیشرفت فرهنگی ایران خدمت کرده باشم، عمرم بیهوده نبوده است، بنابراین، کسی که این‌قدر فرهنگ‌مدار بوده را باید قدرشناسی کرد.

وی افزود : بلافاصله بعد از اطلاع از این موضوع ، به همراه رئیس پژوهشگاه علوم انسانی به محل کتابخانه آمدیم ، در یک محدوده‌ای شاید به ابعاد یک در دو متر، دیوار خیس شده و فقط هشت نسخه کتاب جیبی و چاپی بر اثر باران صرفاً خیس و مرطوب شدند که دوستان خشک کردند و در حال حاضر هم قابل استفاده است، اما با صحافی بهتر قاعدتاً بیشتر و بهتر قابل استفاده خواهند بود .

وزیر علوم تاکید کرد : بقیه‌ کتاب‌ها در طبقه‌ دوم روی زمین قرار دارند و از قفسه سالم خالی شده‌اند ، نسخه‌های خطی در یک مخزن دیگر هستند و خوشبختانه هیچ نسخه‌ خطی در این کتابخانه آسیب ندیده است.

سیمایی صراف گفت : علت خیس شدن دیوار کتابخانه به این دلیل است که اول، یک ساختمان بلندمرتبه در جنب این منزل در حال احداث است که مانع مرمت دیوار کتابخانه از پشت و از بیرون ساختمان شده ، دوم اینکه این ساختمان قدیمی است و چند سالی هم شاید کم‌توجهی به آن شده بود، ولی با حضور آقای امیر تهرانی حتماً این کتابخانه رونق می‌گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بنا داریم که این میراث ارزشمند را در معرض استفاده‌ عموم قرار دهیم. اینکه این کتابخانه با این مخزن ذی‌قیمت حبس بشود و کسی از آنها بهره‌برداری نکند، خیلی کار بهینه‌ای نیست.حاشیه‌های مرحوم مینوی بر کتاب‌ها ، در حال جمع‌آوری و چاپ است این حاشیه‌ها خیلی ارزشمند و میراثی هستند.

سیمایی صراف گفت : به هر حال، از اینکه با صدای بلند کسانی حافظ میراث ما باشند خوشحال می‌شویم که ما دقتمان را بیشتر بکنیم، ولیکن باید واقع‌نمایی بشود؛ نه بزرگ‌نمایی، نه کوچک‌نمایی. ما هم اعلام آمادگی کردیم اگر برای حفظ ساختمان نیاز به هزینه باشد، هزینه‌هایی برای بهینه‌سازی ساختمان هم انجام خواهد شد.

معاون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در این بازدید گفت : تدابیر کافی انجام شده است و تعمیر را از همین حالا شروع می‌کنیم. ساختمان کتابخانه قدمت ۵۰ ساله دارد و شاید البته سهل‌انگاری هم بوده که ناودان گیر کرده و ریشه‌ درختان جلوی عبور آب را گرفته است. از همان ساعات ابتدایی، اقدامات اولیه در فنرزنی و رفع مشکل شروع شده و خوشبختانه هیچ سندی جز یک نامه آسیب جدی ندیده که نسخه‌ دیجیتال همان نیز موجود است.

سیدمحمدرحیم ربانی‌پور تأکید کرد: ما نهایت تلاش را برای بازسازی این کتابخانه انجام می‌دهیم و حتی در بازسازی که سال‌های گذشته انجام شد، تلاش کردیم بافت قدیمی کتابخانه حفظ شود و حتی صندلی‌های کتابخانه را به همان شکل قدیم نگه داشته‌ایم. البته رسانه‌ای شدن این اتفاق برای ما درسی شد که بیشتر مراقب کتابخانه‌های قدیمی باشیم.

چندی پیش خبری از آسیب‌دیدن بخشی از کتاب‌های نفیس کتابخانه ۵۰ ساله‌ مینوی بر اثر شدت باران منتشر شد که با انعکاس گسترده در رسانه‌های مختلف همراه بود.