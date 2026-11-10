دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با بازدید از مرکز پخش دارویی سها هلال، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این مجموعه را در تأمین و توزیع اقلام دارویی و پشتیبانی از زنجیره دارویی کشور مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با حضور در بخش‌های مختلف مجموعه‌های سها هلال ، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، امکانات، زیرساخت‌ها و روند فعالیت آنها قرار گرفت و عملکرد بخش‌های مختلف را ارزیابی کرد.

در بازدید از مرکز پخش دارویی سها هلال، ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه تأمین، نگهداری و توزیع دارو و نقش آن در پشتیبانی از زنجیره تأمین و توزیع اقلام دارویی کشور مورد توجه قرار گرفت.

مرکز سها هلال به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های پشتیبانی دارویی جمعیت هلال‌احمر، در چرخه تأمین و توزیع دارو ایفای نقش می‌کند و برخورداری از ظرفیت‌های حمل و نقل و عملیاتی در این حوزه، از اهمیت ویژه‌ای در استمرار و تقویت فرآیند دسترسی به اقلام دارویی برخوردار است.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر امکانات و زیرساخت‌های موجود، ظرفیت‌های امدادی، عملیاتی و ورزشی این مجموعه‌ها را نیز بررسی کرد.

این بازدید‌ها با هدف ارزیابی میدانی زیرساخت‌ها، بررسی ظرفیت‌های موجود و آشنایی نزدیک با روند فعالیت بخش‌های مختلف جمعیت در استان انجام شد.