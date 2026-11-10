به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان، در پیامی فقدان پدر گرانقدر شهیدان والامقام فرهاد و فرداد لاهوتی را تسلیت و با خانواده معزز این شهیدان ابراز همدردی کرد.

متن پیام استاندار گیلان به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت پدر بزرگوار شهیدان والامقام فرهاد و فرداد لاهوتی، موجب تأثر و تألم فراوان اینجانب شد.

پدران شهدا، اسوه‌های صبر، ایمان و ایثار هستند که با تربیت فرزندانی مؤمن و فداکار، نقش ماندگاری در پاسداری از ارزش‌های والای انسانی و اسلامی و دفاع از عزت و سربلندی ایران اسلامی ایفا کرده‌اند. بی‌تردید، صبر و استقامت این پدران بزرگوار در فراق فرزندان شهیدشان، جلوه‌ای ارزشمند از ایمان راسخ و باور عمیق آنان به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

مرحوم لاهوتی با تقدیم دو فرزند عزیز خود در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی، برگ زرینی از ایثار و فداکاری را در کارنامه پرافتخار خانواده خویش به یادگار گذاشت و همچنین حضور و فعالیت فرزند دیگر این خانواده، جناب آقای مهرداد لاهوتی، نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در عرصه خدمتگزاری و پیگیری مطالبات مردم، جلوه دیگری از مسئولیت‌پذیری و تعهد این خانواده در قبال جامعه و مردم است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام فرهاد و فرداد لاهوتی، این ضایعه اندوهبار را به جناب آقای مهرداد لاهوتی، نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، خانواده معزز لاهوتی، بستگان و سایر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن پدر صبور و فداکار، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

هادی حق‌شناس

استاندار گیلان