به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیست و چهارمین سازش پرونده قتل عمد در اجرای پویش به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم در میاندوآب رقم خورد.

محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از حصول بیست و چهارمین سازش قتل عمد در پویش به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم در شهرستان میاندوآب آذربایجان غربی خبر داد.

علی نژاد با اعلام این خبر گفت:متهم ح_ب که به اتهام قتل عمدی مرحوم م_ق تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص نفس شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.

وی افزود: با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان، معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاش‌های مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود:تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.