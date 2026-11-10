رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: مقابله با تخلفات در اراضی ملی و منابع طبیعی نباید فقط به تخریب بنا‌های غیرمجاز محدود شود، بلکه باید مسئولیت اشخاص و دستگاه‌های متولی در ایجاد این تخلفات نیز بررسی و تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضویحجت‌الاسلام والمسلمین زرندی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باید با بررسی همه‌جانبه از نحوه شکل‌گیری تخلف و نقش دستگاه‌های مسئول همراه باشد.

او با انتقاد از تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گفت:چرا در برخی مناطق، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز برای سال‌های متمادی ادامه می‌یابد و چرا دستگاه‌های متولی در مراحل ابتدایی از وقوع تخلف جلوگیری نمی‌کنند؟

رئیس دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد :در صورت توسل به مجوز‌های غیرقانونی یا خدمات اشتباه دستگاه‌ها، نمی‌توان از نقش مسئولان احتمالی ترک فعل چشم‌پوشی کرد و باید مسئولیت جبران خسارات وارده مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی همچنین با اشاره به وضعیت اراضی در بستر رودخانه‌ها و حریم‌های قانونی گفت: از دستگاه‌های مسئول خواسته می شود تا بدون درنگ، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف این اراضی مطابق با قانون انجام دهند.

زرندی در پایان با هشدار نسبت به تأخیر در اجرای تصمیمات، تصریح کرد: نباید اقدامات اجرایی تنها به تنظیم صورت‌جلسات و مکاتبات موکول شود، زیرا فاصله زمانی در اجرای حکم می‌تواند زمینه تصرف و ساخت‌وساز‌های جدید را فراهم کند.