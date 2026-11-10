نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت: پیوند علم و دین در نظام تعلیم و تربیت، لازمه‌ی تربیت انسان‌های باایمان و هدفمند است.

پیوند علم و دین در نظام تعلیم و تربیت، لازمه‌ی تربیت انسان‌های باایمان و هدفمند

پیوند علم و دین در نظام تعلیم و تربیت، لازمه‌ی تربیت انسان‌های باایمان و هدفمند



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در نشست شورای همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش گفت: علم و دین از ابتدا در کنار یکدیگر بوده‌اند، اما استعمار با ایجاد جدایی میان این دو حوزه، زمینه فاصله گرفتن دانش از مبانی دینی را فراهم کرد و هنر انقلاب اسلامی، بازسازی این پیوند و احیای ارتباط میان علم و ایمان است.

آیت الله عبادی با تبیین نقش مکمل حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در تربیت انسان افزود: ترکیب و همکاری آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه می‌تواند زمینه ساز تربیت انسان‌هایی شود که علاوه بر برخورداری از دانش و تخصص، از ایمان، بینش و شناخت هدف زندگی نیز بهره‌مند باشند.