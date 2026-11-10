مجموعه مستند «مردم عادی» با بازخوانی زندگی شهدای غیرنظامی جنگ دوازده‌روزه و فیلم ترسناک و معمایی «گربه» به کارگردانی بیون سونگ ووک، امشب و چهارشنبه شب از شبکه‌های مستند و نمایش روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه مستند «مردم عادی» در هر قسمت، زندگی یکی از قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ دوازده‌روزه را روایت می‌کند و با گفت‌و‌گو با اعضای خانواده و آشنایان این شهدا، ابعاد مختلف زندگی آنان را بازخوانی می‌کند و خاطرات و روایت‌های نزدیکانشان را ثبت می‌کند.

این مجموعه امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

همچنین شبکه نمایش در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت»، این هفته فیلم ترسناک و معمایی «گربه» را روانه آنتن می‌کند؛ اثری که چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۲۳ پخش می‌شود و روایتگر زندگی سو-یون، آرایشگر حیوانات خانگی است که در پی مرگ مرموز صاحب پیشین گربه‌ای به نام بیدانی، با کابوس‌ها و مرگ‌های هولناکی روبه‌رو می‌شود و برای زنده ماندن باید راز نفرین مرگبار گربه‌ها را فاش کند.

از بازیگران این فیلم می‌توان به پارک مین‌یونگ، کیم یه‌رون، کیم دونگ‌ووک، شین دااون، لی هان‌وی، کیم مین‌جه و پارک هیون‌یونگ اشاره کرد. «گربه» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش و پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.