به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،غلامعلی بوذرجمهر گفت: این میزان جوجه‌ریزی، زمینه تولید سالانه ۴ هزار و ۲۴۵ تن گوشت مرغ را فراهم می‌کند.

بوذرجمهر بیان کرد: این میزان جوجه‌ریزی با بهره‌گیری از ظرفیت ۴۸۰ هزار قطعه‌ای واحد‌های پرورش مرغ گوشتی شهرستان انجام می‌شود.

او با اشاره به اهمیت صنعت پرورش طیور در تأمین امنیت غذایی و پروتئین مورد نیاز جامعه افزود: شهرستان زرقان با برخورداری از ظرفیت مناسب در حوزه پرورش مرغ گوشتی، نقش مؤثری در تولید این محصول و تأمین بخشی از نیاز بازار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان ادامه داد: بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت واحد‌های تولیدی، برنامه‌ریزی مناسب برای دوره‌های جوجه‌ریزی و رعایت اصول فنی و بهداشتی در فرآیند پرورش، از عوامل مهم استمرار تولید و افزایش بهره‌وری این واحد‌ها به شمار می‌رود.

بوذرجمهر همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، مدیریت صحیح پرورش و همکاری مستمر تولیدکنندگان با کارشناسان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: این اقدامات در حفظ سلامت گله‌ها، کاهش تلفات و پایداری تولید مؤثر است.

او در پایان بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود از اولویت‌های مهم برای تقویت صنعت طیور و کمک به تأمین پایدار گوشت مرغ است.