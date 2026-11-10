به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حاج منوچهر لاهوتی پدر شهیدان فرهاد و فرداد و همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم، صبح فردا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از مقابل سپاه لنگرود به سمت میدان اصلی شهر لنگرود برگزار می‌شود و پیکر وی پس از مراسم تشییع در گلزار شهدای شهر کومله به خاک سپرده خواهد شد.

شهید فرهاد لاهوتی سال ۱۳۶۶ در سنندج به دست منافقین کوردل به شهادت رسید.

دانشجوی شهید فرداد لاهوتی هم در سال ۱۳۶۵ در منطقه حاج عمران، در عملیات کربلای ۲، به فیض شهادت نائل آمد.

مرحوم حاج منوچهر لاهوتی پدر ۳ جانباز هم بود، جانباز ۴۰ درصد فریبرز لاهوتی که در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها رنج جانبازی به دیدار معبود شتافت، همچنین جانباز جمشید لاهوتی و جانباز مهرداد لاهوتی که نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی است.