وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در حاشیه دومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در دوحه، با ساموئل نارتی جورج، وزیر ارتباطات، فناوری دیجیتال و نوآوری غنا دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت تعاملات دو کشور در حوزه فناوری‌های نوین گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه دیدار‌های دوجانبه خود در این اجلاس، در دیدار با ساموئل نارتی جورج، وزیر ارتباطات، فناوری دیجیتال و نوآوری غنا به اهمیت حفظ ماهیت تخصصی و غیرسیاسی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات اشاره و بر ضرورت تمرکز این نهاد بر مأموریت‌های فنی و حرفه‌ای و تقویت همکاری میان کشور‌های عضو تأکید کرد.

وی همچنین با محکوم کردن حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و اشاره به خسارات انسانی و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد.

وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به همکاری‌های دو کشور در مجامع بین‌المللی، حمایت غنا از اسناد و قطعنامه‌های پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران مختار را خواستار شد و در مقابل، حمایت ایران از نامزدی غنا برای عضویت در شورای اتحادیه بین‌المللی ارتباطات را اعلام کرد.

پیشنهاد اجرای طرحهای مشترک در حوزه زیرساخت و دولت دیجیتال

وزیر ارتباطات با تأکید بر علاقه‌مندی ایران به گسترش همکاری‌های دوجانبه با غنا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی را یکی از زمینه‌های مهم برای تبادل تجربه و تعریف پروژه‌های مشترک میان دو کشور دانست.

هاشمی همچنین با معرفی ظرفیت‌های فنی و مهندسی ایران در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، آمادگی کشورمان را برای همکاری در اتصال مدارس، مراکز درمانی و سایر مراکز عمومی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار غنا اعلام کرد. این همکاری می‌تواند در زمینه توسعه شبکه‌های فیبر نوری و ارتباطات بی‌سیم، تأمین تجهیزات، انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی دنبال شود.

توسعه خدمات دولت دیجیتال و بررسی امکان سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید کابل فیبر نوری و تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های ارتباطی نیز از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این دیدار بود.

توسعه همکاری‌های علمی و دعوت از وزیر غنایی به تهران

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی ایران، بر گسترش همکاری میان مراکز علمی و تحقیقاتی دو کشور در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوری‌های نوین ارتباطی و دولت هوشمند تأکید کرد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های تخصصی کشور برای پیشبرد همکاری‌های آموزشی و پژوهشی معرفی کرد.

وزیر ارتباطات کشورمان همچنین از همتای غنایی خود برای سفر به تهران و بازدید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران در حوزه هوش مصنوعی، دولت دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت کرد. معرفی نقطه تماس و پیگیری موضوعات از طریق سازوکار‌های مشترک نیز به‌عنوان گامی برای عملیاتی‌سازی پیشنهاد‌های مطرح‌شده مورد توجه قرار گرفت.

استقبال غنا از پیشنهاد‌های همکاری فناورانه ایران

وزیر ارتباطات، فناوری دیجیتال و نوآوری غنا نیز با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی وزیر ارتباطات کشورمان، بر علاقه‌مندی این کشور برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد. وی توسعه تعاملات در زمینه هوش مصنوعی، زیرساخت‌های دیجیتال و تبادل دانش و تجربیات تخصصی را از زمینه‌های مناسب برای تقویت روابط دو کشور دانست.

ساموئل نارتی جورج همچنین با استقبال از پیشنهاد همکاری در زمینه اتصال مراکز عمومی و توسعه خدمات دولت دیجیتال، بر ضرورت پیگیری زمینه‌های مشترک و تبدیل ظرفیت‌های موجود به برنامه‌های اجرایی تأکید کرد. وی توسعه ارتباط میان شرکت‌ها، مراکز علمی و نهاد‌های تخصصی دو کشور را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های فناورانه دانست.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبردها، اولویت‌ها و برنامه‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیئتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. دیدار با وزیران و مقام‌های ارشد کشور‌های مختلف و بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات، فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال از محور‌های این سفر است.