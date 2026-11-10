جدیدترین آثار فاطمه نانی زاد به زودی در بازار نشر

فاطمه نانی‌زاد، شاعر، گفت: مجموعه شعر «صحن آیین» و «پاییز پلاک ۱۵» شامل سروده‌های آیینی و اجتماعی است که به‌زودی وارد بازار نشر می‌شود.