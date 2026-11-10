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فاطمه نانیزاد، شاعر، گفت: مجموعه شعر «صحن آیین» و «پاییز پلاک ۱۵» شامل سرودههای آیینی و اجتماعی است که بهزودی وارد بازار نشر میشود.
فاطمه نانیزاد شاعر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب «پاییز پلاک ۱۵» مجموعهای از سرودهها با موضوع های عاشقانه، مقاومت و اجتماعی است که قرار است در روزهای پیش رو رونمایی شود.
وی گفت: علاوه بر این کتاب «صحن آیین» شامل سرودههای آیینی در حوزه اهلبیت (ع) است که اقدامات نهایی آن برای انتشار انجام شده است.
کتابهای «باران بیهوا» و «صحن فیروزه» از دیگر آثار فاطمه نانی زاد هستند که پیش از این منتشر شده است.