انتشار دو مجموعه شعر تازه از فاطمه نانی‌زاد، شاعر

فاطمه نانی‌زاد، شاعر، گفت: مجموعه شعر «صحن آیین» و «پاییز پلاک ۱۵» به ترتیب شامل سروده‌های آیینی و اجتماعی است که به‌زودی وارد بازار نشر می‌شود.