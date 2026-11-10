به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده اقتصادی ریاست جمهوری در ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، به همراه معاون فرماندار شهرستان پیرانشهر، با حضور در پایانه مرزی تمرچین، با مدیر پایانه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در جریان این بازدید، هیئت حاضر ضمن بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های پایانه مرزی تمرچین، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و وضعیت امکانات و زیرساخت‌های مرزی قرار گرفت.

این بازدید در راستای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری پایانه مرزی تمرچین و آشنایی با روند فعالیت‌های این گذرگاه مهم مرزی انجام شد.