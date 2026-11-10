رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از حضور پرندگان مهاجر در محدوده سد نمرود خبر داد و گفت: زیستگاه‌های آبی این شهرستان در فصل مهاجرت، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های زیستی پرندگان و حفظ تنوع زیستی منطقه دارند.



وی افزود: تالاب ها، دریاچه ها، سد‌ها و دیگر منابع آبی، از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر به شمار می‌روند و نقش مؤثری در تأمین امنیت و نیاز‌های زیستی این گونه‌ها ایفا می‌کنند. از این رو، حفاظت از این عرصه‌ها در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرشاد فیروزنیا افزود: همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، محدوده سد نمرود فیروزکوه میزبان تعدادی از پرندگان مهاجر شده است؛ موضوعی که بیانگر اهمیت منابع آبی منطقه به عنوان زیستگاه و محل استراحت و تغذیه پرندگان در مسیر مهاجرت سالانه است.وی افزود: تالاب ها، دریاچه ها، سد‌ها و دیگر منابع آبی، از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر به شمار می‌روند و نقش مؤثری در تأمین امنیت و نیاز‌های زیستی این گونه‌ها ایفا می‌کنند. از این رو، حفاظت از این عرصه‌ها در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رییس حفاظت محیط زیست فیروزکوه با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی شهرستان تصریح کرد: حضور پرندگان مهاجر در محدوده سد نمرود، اهمیت صیانت از منابع آبی و فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور و زیست امن این گونه‌ها را دوچندان می‌کند و تحقق این هدف مستلزم مشارکت مردم، دوستداران محیط زیست و دستگاه‌های مسئول است.

فیروزنیا همچنین از شهروندان، گردشگران و طبیعت دوستان خواست از نزدیک شدن به محل تجمع پرندگان، ایجاد سر و صدا و هرگونه اقدامی که موجب برهم خوردن آرامش و امنیت آنها می‌شود، خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.