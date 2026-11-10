به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سید کوروش سرورزاده گفت: پیکر مطهر این شهید در آینده نزدیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم به خاک سپرده خواهد شد.

او بیان کرد: در پی برگزاری نشست‌های هماهنگی و بازدید مسئولان استانی و دانشگاهی، میدان مقابل ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم برای تدفین پیکر شهید گمنام و احداث یادمان وی در نظر گرفته شده است.

سرورزاده افزود: پیش از این، در جلسه ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، مقدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای میزبانی از شهید گمنام بررسی و بر پیگیری مراحل اجرایی این موضوع تأکید شده بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ادامه داد: در ادامه این پیگیری‌ها، مسئول شهدای گمنام اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس با حضور در دانشگاه از محل پیشنهادی بازدید کرد و مکان نهایی تدفین را مورد تأیید قرار داد.