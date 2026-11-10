مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از پاک‌سازی و رفع انسداد حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مترمکعب از انهار و کلکتورهای هدایت آب‌های سطحی خبر داد و گفت: با اجرای این اقدامات پیشگیرانه و آمادگی نیروهای خدمات شهری، میزان آب‌گرفتگی معابر در بارندگی‌های اخیر نسبت به برخی بارش‌های گذشته کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدرضا فلاح‌نژاد در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت روان‌آب‌ها در شهر کرج اظهار کرد: پیش از آغاز بارندگی‌های اخیر، عملیات لایروبی و رفع انسداد انهار و کلکتورهای آب‌های سطحی در نقاط مختلف شهر انجام شد و در جریان این عملیات، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مترمکعب از مسیرهای هدایت آب پاک‌سازی و برای عبور جریان روان‌آب‌ها آماده شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر شهر گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری با شناسایی معابر مستعد آب‌گرفتگی، موارد و مشکلات موجود را برای بررسی و اجرای اقدامات اصلاحی به معاونت فنی و عمرانی ارجاع می‌دهد.

فلاح‌نژاد، تجمع شاخ و برگ درختان ، انسداد دریچه‌ها، نامناسب بودن وضعیت هندسی برخی خیابان‌ها و نقص در کانال‌ها و کلکتورهای هدایت آب را از عوامل مؤثر در آب‌گرفتگی معابر برشمرد و افزود: با وجود اصلاحات انجام‌شده در سال‌های گذشته، همچنان برخی نقاط در زمان بارندگی با مشکل مواجه می‌شوند و اجرای اقدامات تکمیلی برای رفع این مشکلات ضروری است.

وی نقش نیروهای پاکبان و خدمات شهری را در شناسایی نقاط حادثه‌خیز مهم دانست و گفت: این نیروها به دلیل حضور مستمر در سطح شهر، شناخت دقیقی از معابر دارای مشکل در زمان بارندگی دارند و گزارش‌های میدانی آنان می‌تواند در اولویت‌بندی و اجرای پروژه‌های عمرانی مؤثر باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به میزان بارندگی‌های اخیر نیز اظهار کرد: طی سه روز، حدود ۱۰۸ تا ۱۱۰ میلی‌متر بارندگی در مناطق مورد اشاره ثبت شد، اما با وجود این میزان بارش، آب‌گرفتگی معابر نسبت به برخی بارندگی‌های گذشته کمتر بود.

فلاح‌نژاد در پایان بر ضرورت تداوم هماهنگی میان مجموعه‌های خدمات شهری و فنی و عمرانی تأکید کرد و افزود: شناسایی دقیق مشکلات و استفاده از گزارش‌های میدانی باید مبنای اقدامات اصلاحی قرار گیرد تا در بارندگی‌های آینده، میزان آب‌گرفتگی و خسارت به شهروندان به حداقل برسد.