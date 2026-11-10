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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در اطلاعیه هشدار قرمز دریایی در روز چهارشنبه ۲۰ آبان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسنزاده با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز دریایی شماره ۲ هواشناسی گفت: طوفانی شدن خلیج فارس همراه با تندباد شدید و افزایش ارتفاع موج تا ۳ متر در روز چهارشنبه ۲۰ آبانماه وجود دارد.
مهرداد حسنزاده افزود: بر اساس اعلام هواشناسی، از صبح چهارشنبه ۲۰ آبانماه تا ظهر همان روز، شاهد تندباد شدید شمال غربی در محدوده ۸۰ کیلومتر بر ساعت (۴۰ نات) و افزایش ارتفاع موج تا ۳۰۰ سانتیمتر (۱۰ پا) در نقاطی از خلیج فارس و مناطق فراساحلی غربی و جنوبی جزایر لاوان و کیش خواهیم بود.
وی با اشاره به اثرات بسیار خطرناک این سامانه گفت: غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در رفت و آمدهای دریایی، غرق شدن یا واژگونی شناورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین، اختلال در رفت و آمد شناورهای مسافربری و تجاری، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و اسکلهها و اختلال در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی از جمله پیامدهای این مخاطره است.
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حسنزاده افزود: با توجه به سطح قرمز هشدار، همه دستگاههای امدادی و اجرایی باید آماده باشند. وی گفت: همچنین لازم است در خلیج فارس و جزایر غربی استان محدودیتهای رفت و آمد اعمال شود، فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و فعالیتهای تفریحی و شیلاتی متوقف گردد، از رفت و آمد قایقهای سبک و تفریحی و شناورهای نیمهسنگین و سنگین جلوگیری به عمل آید و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی در بنادر و کشتیرانی اتخاذ شود.