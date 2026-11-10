به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز دریایی شماره ۲ هواشناسی گفت: طوفانی شدن خلیج فارس همراه با تندباد شدید و افزایش ارتفاع موج تا ۳ متر در روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه وجود دارد.

مهرداد حسن‌زاده افزود: بر اساس اعلام هواشناسی، از صبح چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه تا ظهر همان روز، شاهد تندباد شدید شمال غربی در محدوده ۸۰ کیلومتر بر ساعت (۴۰ نات) و افزایش ارتفاع موج تا ۳۰۰ سانتی‌متر (۱۰ پا) در نقاطی از خلیج فارس و مناطق فراساحلی غربی و جنوبی جزایر لاوان و کیش خواهیم بود.

وی با اشاره به اثرات بسیار خطرناک این سامانه گفت: غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در رفت و آمد‌های دریایی، غرق شدن یا واژگونی شناور‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین، اختلال در رفت و آمد شناور‌های مسافربری و تجاری، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و اسکله‌ها و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی از جمله پیامد‌های این مخاطره است.

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حسن‌زاده افزود: با توجه به سطح قرمز هشدار، همه دستگاه‌های امدادی و اجرایی باید آماده باشند. وی گفت: همچنین لازم است در خلیج فارس و جزایر غربی استان محدودیت‌های رفت و آمد اعمال شود، فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی متوقف گردد، از رفت و آمد قایق‌های سبک و تفریحی و شناور‌های نیمه‌سنگین و سنگین جلوگیری به عمل آید و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی در بنادر و کشتیرانی اتخاذ شود.