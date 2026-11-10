به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر باغبانی استان از برداشت حدود ۲۰۰ کیلوگرم زعفران از ۵۵ هکتار مزارع زیر کشت این محصول در استان خبر داد.

جلیل زاده به اهمیت این گیاه به عنوان یک محصول کم آب بر و دارای ارزش اقتصادی بالا در برنامه اصلاح الگوی کشت و در راستای احیا دریاچه ارومیه تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه کاشت و داشت مکانیزه این محصول افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان علاوه بر حمایت در تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای کاشت، برای خرید دستگاه پاک سازی کلاله از گل زعفران نیز تسهیلات بانکی در نظر گرفته است.