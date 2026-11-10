رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت و از نقش مؤثر وی در تولید و ترویج نمایش‌های آیینی و مذهبی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در این پیام، درگذشت این هنرمند را به خانواده آن مرحوم، جامعه هنری کشور، به‌ویژه هنرمندان قمی و همچنین همکاران و دوستان وی تسلیت گفت.

وی با اشاره به فعالیت‌های هنری کوروش زارعی افزود: این هنرمند در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، در تولید و ترویج نمایش‌های آیینی و مذهبی نقشی مؤثر و فعالانه داشت و در این مسیر به پرورش و تربیت علاقه‌مندان به هنر‌های نمایشی پرداخت.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان، از درگاه خداوند متعال برای این هنرمند خدوم، انقلابی و متدین، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان و وابستگان وی صبر و اجر مسئلت کرد.