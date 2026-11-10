میلاد عرفان‌پور (شاعر) گفت: مجموعه شعر «عهد امین» شامل گزیده‌ای از سروده‌های شاعران درباره رهبر شهید انقلاب است که به تازگی روانه بازار نشر شده است.



میلاد عرفان‌پور، شاعر، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مجموعه شعر «عهد امین» در حوزه هنری گردآوری شده و حاصل انتخاب حدود ۳۰۰ شعر از میان بیش از ۱۵۰۰ سروده شاعران کشور است.

وی افزود: این مجموعه با هدف ثبت و ماندگاری سروده‌های منتشر شده است که شاعران در ماه‌های اخیر در وصف رهبر شهید انقلاب خلق کرده‌اند.

عرفان‌پور در ادامه درباره مجموعه شعر جدید خود با عنوان «دوستش داشته باش»، گفت: این کتاب شامل رباعی‌هایی با محتوای عاشقانه، اجتماعی و موضوعات زندگی روزمره است.

کتاب «دوستش داشته باش» کاری از انتشارات شهرستان ادب است که هفته گذشته روانه بازار نشر شد.