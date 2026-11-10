به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و نشست با رؤسای مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور، با اشاره به نقش راهبردی علم و فناوری در ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی ایران، اظهار کرد: تجربه دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که سرمایه‌گذاری بلندمدت در توسعه فناوری‌های پیشرفته تا چه اندازه در افزایش توان دفاعی کشور مؤثر بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت دستاورد‌های علمی کشور، ارتقای جایگاه پژوهشگاه‌ها، جبران عقب‌ماندگی‌ها در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان را از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد.

عارف: ما دنبال جنگ نیستیم، اما خوب از خود دفاع می‌کنیم

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دو جنگ اخیر که به گفته وی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تحمیل شد، اظهار کرد: «چه صلح حاصل شود و چه نشود، مسیر رودررویی با دشمن ادامه خواهد داشت؛ بنابراین مسیر توسعه علم و فناوری‌های پیشرفته را باید با جدیت بیشتری ادامه دهیم تا در برابر دشمن دست برتر را داشته باشیم.»

عارف افزود: امروز به‌خوبی درک شده است که چرا رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند صنعت هوافضا باید در اولویت باشد.

وی تصریح کرد: «ما دنبال جنگ نیستیم، اما خوب از خود دفاع می‌کنیم.»

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم توسعه علوم و فناوری‌های پیشرفته، خاطرنشان کرد: فارغ از شرایط محیطی و بین‌المللی، کشور باید مسیر پیشرفت علمی و فناورانه را با جدیت دنبال کند تا از توان دفاعی و بازدارندگی بالایی برخوردار باشد.

جوانان دانشمند افسران دو جنگ تحمیلی اخیر بودند

عارف با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و قدردانی از عملکرد مراکز علمی و پژوهشی در دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور حاصل نگاه عمیق، دقیق و بلندمدت رهبر شهید انقلاب به عرصه علم و فناوری است.

وی تأکید کرد: «جوانان دانشمند افسران این دو جنگ بودند و دانشگاه‌ها و مراکز علمی میدان‌داری کردند.»

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دستاورد‌های علمی در افزایش توان دفاعی کشور افزود: این دستاورد‌ها موجب بهبود توان ایران در دفاع در برابر تجاوز دشمن شد؛ به‌گونه‌ای که هر هفته وضعیت دفاعی کشور بهتر می‌شد.

عارف بر ضرورت حفظ دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور و استمرار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های راهبردی تأکید کرد.

دولت آماده واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاست

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از مداخله برخی نهاد‌های بیرون از دانشگاه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مراکز علمی، این مداخلات را از عوامل تحقق‌نیافتن کامل انتظارات از دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور دانست.

عارف اظهار کرد: علت اینکه دانشگاه‌ها در حد انتظار در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی نکرده‌اند، این است که برخی نهاد‌های بیرونی دانشگاه که صلاحیت لازم را ندارند، درباره دانشگاه تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش مداخلات غیرضروری در امور دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها گفت: دولت چهاردهم آمادگی دارد اختیارات لازم را به مراکز علمی واگذار کند تا این مراکز بتوانند با استقلال عمل بیشتر، مأموریت‌های علمی و پژوهشی خود را دنبال کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت حرکت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به سمت درآمد‌های پایدار از مسیر تبدیل علم به ثروت تأکید کرد.

عارف با اشاره به محدودیت منابع عمومی خاطرنشان کرد: هیچ دولتی قادر نخواهد بود سهم پژوهش را نسبت به شرایط فعلی به شکل چشمگیری افزایش دهد؛ بنابراین باید زمینه بهره‌گیری مؤثرتر مراکز علمی از ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه برای درآمدزایی پایدار فراهم شود.

پژوهشگاه‌ها باید در حل مسائل کلان کشور نقش‌آفرینی کنند

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، گفت: دولت برای برون‌رفت از چالش‌های حوزه محیط‌زیست، اقتصاد، انرژی و مسائل اجتماعی به راهکار‌های کاربردی مراکز پژوهشی نیازمند است.

عارف با بیان اینکه راهی جز ارتقای جایگاه پژوهشگاه‌ها وجود ندارد، افزود: این مراکز در طول دهه‌های گذشته کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند و امروز باید نقش مؤثرتری در پاسخ‌گویی به نیاز‌های راهبردی کشور بر عهده بگیرند.

وی با اشاره به فلسفه تأسیس پژوهشگاه‌ها از اوایل دهه ۶۰ اظهار کرد: هدف از ایجاد این مراکز، تمرکز بر پژوهش، ایجاد زبان مشترک میان مراکز علمی و صنعت و حرکت به سمت تولید جدی علم و فناوری بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای ایجاد پژوهشگاه‌ها مسیر طولانی طی شده و این مراکز نیز کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند. پژوهشگاه‌ها امروز به پل ارتباطی میان علم و صنعت تبدیل شده‌اند و نقش مهمی در ایجاد تعامل میان مراکز علمی و بخش‌های راهبردی کشور دارند.

راهبرد دولت چهاردهم، جبران عقب‌ماندگی علمی و تحقق مرجعیت جهانی است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر دستیابی ایران به مرجعیت علمی در جهان و علمی شدن زبان فارسی، گفت: بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، کشور باید به جایگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری و جایگاهی تأثیرگذار در جهان دست می‌یافت.

عارف افزود: راهبرد دولت چهاردهم، تحقق توصیه‌های رهبری و جبران عقب‌ماندگی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

وی با تأکید بر اینکه تربیت نیروی انسانی توانمند باید از سال‌های ابتدایی آموزش آغاز شود، اظهار کرد: برای دستیابی به اهداف علمی و فناورانه کشور باید به آموزش در سال‌های نخست مدرسه توجه کافی داشته باشیم و بهترین و قوی‌ترین معلمان را برای دانش‌آموزان این مقاطع انتخاب کنیم تا پایه‌های علمی و تربیتی آنان به‌درستی شکل بگیرد.

عارف نیروی انسانی نخبه را مزیت اصلی کشور دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تربیت، حفظ و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی استادان و نخبگان و تدوین سازوکار‌های حمایتی مناسب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد.

وزیر علوم خواستار تحقق سهم دو درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی شد

پیش از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تأکید بر اینکه نهاد علم بهره‌ورترین بخش کشور است، خواستار تحقق سهم دو درصدی حوزه پژوهش از تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت شد.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از نگاه بخشی به توسعه علمی و تقویت جایگاه پژوهش در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور تأکید کرد.

تأکید رؤسای پژوهشگاه‌ها بر حفظ نخبگان و رفع موانع درآمدزایی

در این نشست، رؤسای پژوهشگاه‌های ملی کشور به بیان چالش‌ها و پیشنهاد‌های خود برای ارتقای نقش مراکز پژوهشی در حل مسائل کشور پرداختند.

مرتضی احسانی، رئیس پژوهشگاه پلیمر، با اشاره به اهمیت حفظ نیروی انسانی متخصص، خواستار رفع موانع درآمدزایی پژوهشگاه‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت این مراکز در برنامه‌ریزی‌های ملی شد.

محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیز بر ضرورت ایجاد سازوکاری چابک برای جذب سریع نخبگانی که به کشور بازمی‌گردند، تأکید کرد.

وی خواستار تسهیل فرآیند به‌کارگیری این افراد در مراکز علمی و پژوهشی شد تا امکان بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی آنان فراهم شود.

پیشنهاد واگذاری مأموریت‌های کلان و اصلاح نظام حکمرانی علم

فروزنده محجوبی، رئیس پژوهشگاه ژنتیک، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تخصصی پژوهشگاه‌ها، خواستار واگذاری مأموریت‌های مشخص و کلان به این مراکز شد.

علی خرسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نیز بر ضرورت بازآرایی نظام حکمرانی یکپارچه علم با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد.

وی تفکیک ضوابط و مقررات دانشگاه‌ها از پژوهشگاه‌ها را با توجه به تفاوت مأموریت‌های این مراکز ضروری دانست.

پژوهشگاه‌های علوم انسانی؛ رادار تشخیص زودهنگام پدیده‌های فرهنگی

رسول صادقی، رئیس پژوهشگاه جمعیت، و محمدرضا امیری، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی، با انتقاد از تأخیر در تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل اجتماعی، بر ضرورت بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت پژوهشگاه‌های علوم انسانی در سیاست‌گذاری عمومی تأکید کردند.

آنان پژوهشگاه‌های علوم انسانی را «رادار تشخیص زودهنگام پدیده‌های فرهنگی» توصیف کردند و خواستار تغییر رویکرد‌های سنتی در شناسایی و حل مسائل کشور شدند.

در این نشست بر ضرورت توجه به یافته‌های پژوهشی برای شناسایی به‌موقع تحولات اجتماعی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت مراکز علمی در تصمیم‌سازی‌های کلان تأکید شد.

بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون اول رئیس‌جمهور در جریان حضور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، از دستاورد‌ها و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه بازدید کرد.

عارف در این بازدید و نشست با رؤسای پژوهشگاه‌های ملی کشور، بر تقویت ارتباط میان علم و صنعت، ارتقای جایگاه پژوهشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی نخبه برای حل مسائل راهبردی کشور تأکید کرد.