

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: جشنواره "آوای قصه در خاوران " در خراسان جنوبی تا ۱۰ آذر امسال تمدید شد.

مظهری افزود: کودکان و نوجوانان گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۷ سال و حتی ۱۸ سال به بالا می‌توانند قصه‌های خود را با سبک دلخواه شامل نقالی، مدرن، سنتی وغیره تا ۱۰ آذر به مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر خراسان جنوبی ارسال کنند.

وی گفت: آثار ارسالی باید در موضوعات مقاومت و ایثار، دینی، شاهنامه، محلی و آزاد باشد.