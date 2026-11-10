به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روزنامه «هاآرتص» سازمان شاباک در فلسطین اشغالی اعلام کرد: با وجود ادعا‌های اولیه رئیس این سازمان و بنیامین نتانیاهو، نتوانسته است شواهدی را مبنی بر مداخله خارجی در انتخابات ماه گذشته کنست پیدا کند.

این در حالی است که حزب لیکود مدعی شده با هدف افزایش آرای احزاب عربی، مبالغی از برخی کشور‌های منطقه به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده است. در انتخابات اخیر کنست احزاب عربی توانستند ۱۹ کرسی کسب کنند.