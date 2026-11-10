معاون وزیر نیرو گفت: صنعت برق ایران هاب منطقه‌ای است و گرچه محدودیت‌ها و تحریم‌ها کمی کشور را با مشکل مواجه کرده است، اما همچنان تعاملات با دیگر کشور‌ها در حوزه صادرات و واردات برق وجود دارد.

ماشاءالله تابع جماعت، معاون امور تحقیقات و نیروی انسانی وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه صنعت برق کشور با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید برق کشور به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده است، گفت: علاوه بر اینکه در تابستان سال گذشته افزایش مصرف برق متوقف شد، بلکه تقاضای مصرف سه درصد هم کاهش داشت، در حوزه تولید نیز شاهد افزایش ده درصدی بودیم.

تابع جماعت درخصوص نیروگاه‌های خورشیدی نیز گفت: در دولت چهاردهم نیروگاه‌های خورشیدی ۹ برابر سال‌های قبل توسعه پیدا کرده است.

او درخصوص داخلی سازی تجهیزات ضروری صنعت برق کشور، گفت: بیش از ۹۵ درصد تجهیزات کشور داخلی است و درحال حاضر فقط در حوزه‌های خاصی به خارج از مرز‌ها وابستگی وجود دارد.

معاون وزیر نیرو تشریح کرد: صنعت برق ایران هاب در منطقه است و گرچه محدودیت‌ها و تحریم‌ها کمی کشور را با مشکل مواجه کرده است، اما همچنان تعاملات با دیگر کشور‌ها در حوزه صادرات و واردات برق وجود دارد.

معاون منابع انسانی و تحقیقاتی وزارت نیرو همچنین با اشاره به اینکه حوزه نیروی انسانی یکی از نقاط قوت وزارت نیرو است گفت: تلاش شده تا در حوزه معیشتی مهندسان و کارگران در صنعت برق از امکاناتات و حقوق و مزایای مناسب برخوردار باشند و اختیار تعیین سقف و کف حقوق و دستمزد آنها دوباره به وزارت نیرو واگذار شود.