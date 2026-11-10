معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان سفر به ارمنستان، از موزه و مؤسسه نسخه‌های خطی باستانی ماتناداران در شهر ایروان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه برنامه‌های سفر خود به ارمنستان، از موزه و مؤسسه نسخه‌های خطی باستانی ماتناداران در ایروان بازدید کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه و آثار ارزشمند نگهداری‌شده در آن معرفی شد.

ماتناداران از مهم‌ترین مراکز نگهداری و پژوهش نسخه‌های خطی در ارمنستان به شمار می‌رود.