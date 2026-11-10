رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : بیش از ۴۰ هزار زندانی در کشور در چرخه اشتغال قرار دارند و فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی، روان‌درمانی و تربیتی نیز در زندان‌ها دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حیدر آسیابی در مراسم معرفی مدیرکل جدید زندان های استان سمنان با اشاره به ضرورت اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان گفت: هدف از اعمال مجازات حبس، صرفاً محدود کردن آزادی افراد نیست، بلکه اصلاح، تربیت و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه است.

وی تاکید کرد: کارکنان زندان‌ها علاوه بر مسئولیت نگهداری زندانیان، وظیفه اصلاح، تربیت و مددکاری اجتماعی آنان را نیز بر عهده دارند

حجت‌الاسلام صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این مراسم، کاهش جمعیت کیفری را از راهبرد‌های مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: باید تا حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود و با کاهش ورود افراد به زندان و افزایش خروجی زندانیان، جمعیت کیفری به وضعیت مطلوب برسد.

وی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی زندانی شدن افراد افزود: نگهداری زندانیان هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد و خانواده‌های آنان نیز از نظر روحی، روانی و اقتصادی آسیب می‌بینند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و اشتغال در زندان‌ها تأکید کرد و گفت: زندان باید محیطی برای اصلاح رفتار و بازگشت سالم زندانیان به جامعه باشد.

در این مراسم، امید کهربایی، مدیرکل پیشین زندان‌های استان سمنان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات دوران مسئولیت خود، از احداث حدود ۱۸ هزار مترمربع فضای خوابگاهی در زندان‌های استان خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ظرفیت زندان سمنان از ۳۰۰ به ۵۰۰ نفر و ظرفیت زندان دامغان از ۱۰۰ به ۲۵۰ نفر افزایش یافته است.

وی بهبود شرایط نگهداری زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: امسال بیش از ۵۰۰ نفر با بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی از زندان آزاد شده‌اند.

کهربایی همچنین از فعال بودن کمیسیون عفو و حضور مستمر مسئولان قضایی در زندان‌ها برای رسیدگی به مشکلات زندانیان قدردانی کرد.

در پایان این مراسم غلامرضا سالک به‌عنوان مدیرکل جدید زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان معرفی و از خدمات امید کهربایی تجلیل شد